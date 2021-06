Caso Floyd: condannato a 22 anni e mezzo Chauvin (Di venerdì 25 giugno 2021) È stato condannato a 22 anni e 6 mesi il poliziotto che ha ucciso George Floyd, Derek Chauvin. Lo afferma il giudice Peter Cahill, spiegando che alla sua decisione è allegato un memorandum di 22 pagine per spiegare le sue motivazioni. “La mia decisione non è basata sulle emozioni, e non vuole inviare alcun messaggio”, aggiunge Cahill. Il pubblico ministero Matthew Frank aveva chiesto trent’anni di carcere per Derek Chauvin. “Non è stato uno sparo momentaneo, un pugno in faccia. Sono stati 9 minuti di crudeltà verso un uomo che era impotente e stava solo implorando per la sua vita”, ha ... Leggi su tpi (Di venerdì 25 giugno 2021) È statoa 22e 6 mesi il poliziotto che ha ucciso George, Derek. Lo afferma il giudice Peter Cahill, spiegando che alla sua decisione è allegato un memorandum di 22 pagine per spiegare le sue motivazioni. “La mia decisione non è basata sulle emozioni, e non vuole inviare alcun messaggio”, aggiunge Cahill. Il pubblico ministero Matthew Frank aveva chiesto trent’di carcere per Derek. “Non è stato uno sparo momentaneo, un pugno in faccia. Sono stati 9 minuti di crudeltà verso un uomo che era impotente e stava solo implorando per la sua vita”, ha ...

