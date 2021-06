Formula 1 - Round 8: il Gran Premio di Stiria (Di giovedì 24 giugno 2021) Il fitto calendario della Formula 1 ci porta dalla Francia all'Austria dove, questo fine settimana, andrà in scena la seconda edizione del Gran Premio della Stiria. In casa dei Tori. Dopo la vittoria in quello che sembrava essere un feudo della Mercedes, Max Verstappen e la Red Bull Racing arrivano al doppio Gran Premio di casa con i riflettori puntati. L'olandese è il leader della classifica con 131 punti, mentre Lewis Hamilton insegue a quota 119. Nella classifica costruttori, il team di Milton Keynes comanda con 215 punti contro i 178 della Mercedes. Una situazione del tutto nuova ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 24 giugno 2021) Il fitto calendario della1 ci porta dalla Francia all'Austria dove, questo fine settimana, andrà in scena la seconda edizione deldella. In casa dei Tori. Dopo la vittoria in quello che sembrava essere un feudo della Mercedes, Max Verstappen e la Red Bull Racing arrivano al doppiodi casa con i riflettori puntati. L'olandese è il leader della classifica con 131 punti, mentre Lewis Hamilton insegue a quota 119. Nella classifica costruttori, il team di Milton Keynes comanda con 215 punti contro i 178 della Mercedes. Una situazione del tutto nuova ...

GoalItalia : In settimana nuovo incontro per Locatelli Juve e Sassuolo lavorano sulla formula dell'affare ? [? @romeoagresti] - Mottos18 : RT @GoalItalia: In settimana nuovo incontro per Locatelli Juve e Sassuolo lavorano sulla formula dell'affare ? [? @romeoagresti] https:/… - StefanoMangia : RT @GoalItalia: In settimana nuovo incontro per Locatelli Juve e Sassuolo lavorano sulla formula dell'affare ? [? @romeoagresti] https:/… - SbadiglioSempre : RT @GoalItalia: In settimana nuovo incontro per Locatelli Juve e Sassuolo lavorano sulla formula dell'affare ? [? @romeoagresti] https:/… - taiyo_Barca : RT @GoalItalia: In settimana nuovo incontro per Locatelli Juve e Sassuolo lavorano sulla formula dell'affare ? [? @romeoagresti] https:/… -