VENEZIA, SEI TROPPO FORTE (Di venerdì 28 maggio 2021) L’uomo copertina di questa promozione in A per il VENEZIA è sicuramente l’attaccante Francesco FORTE che è stato protagonista di un campionato eccellente. In estate scelse di trasferirsi alla squadra lagunare per poter lavorare con Paolo Zanetti e i risultati gli hanno dato ragione. Il 28enne centravanti ha giocato 38 partite e messo a segno ben 15 gol. Ieri la fine della stagione che si è conclusa con la promozione in Serie A, lì dove tutto ebbe inizio per lui: quando nel lontano 2013 esordì per la prima volta con la maglia dell’Inter contro il Palermo. Adesso Francesco è pronto a prendersi la sua rivincita e a trascinare, nuovamente, il suo VENEZIA nella massima serie del campionato italiano. Francesco FORTE nasce a Roma il 1° maggio del 1993. Sin da piccolo coltiva la sua passione per il calcio ed inizia a giocare ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 28 maggio 2021) L’uomo copertina di questa promozione in A per ilè sicuramente l’attaccante Francescoche è stato protagonista di un campionato eccellente. In estate scelse di trasferirsi alla squadra lagunare per poter lavorare con Paolo Zanetti e i risultati gli hanno dato ragione. Il 28enne centravanti ha giocato 38 partite e messo a segno ben 15 gol. Ieri la fine della stagione che si è conclusa con la promozione in Serie A, lì dove tutto ebbe inizio per lui: quando nel lontano 2013 esordì per la prima volta con la maglia dell’Inter contro il Palermo. Adesso Francesco è pronto a prendersi la sua rivincita e a trascinare, nuovamente, il suonella massima serie del campionato italiano. Francesconasce a Roma il 1° maggio del 1993. Sin da piccolo coltiva la sua passione per il calcio ed inizia a giocare ...

