Ziliani: “Napoli? Gli arbitraggi vergognosi delle sfide tra Juve e Inter gli sono costati Scudetto e Champions” (Di lunedì 24 maggio 2021) Per la seconda volta in tre anni la stagione degli azzurri viene condizionata da errori arbitrali in sfide tra Inter e Juventus. Il Napoli fallisce … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 24 maggio 2021) Per la seconda volta in tre anni la stagione degli azzurri viene condizionata da errori arbitrali intrantus. Ilfallisce … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

antoniofelix77 : @aurora_cimmino @CucchiRiccardo Fortunata è un conto aiutata è da vulgata triste di #ziliani. Bastava al Napoli vincere sul campo. Punto. - 23neroecamilla : @Silvyaesse Salutateci Varriale,ADL e la ASL 1 di Napoli! E un saluto particolare a ZILIANI. W Montero! - tore57urci : RT @tuttonapoli: Ziliani: 'Senza il rigore-truffa regalato alla Juve da Calvarese Napoli già in Champions' - pauloflorenz : RT @FrancisJUnder12: @capuanogio No no caro @SkySport compartimento di Napoli fuoriclasse di chiagnefottismo e tendenziosita Smettetela c… - BiagiRicci : RT @FrancisJUnder12: @capuanogio No no caro @SkySport compartimento di Napoli fuoriclasse di chiagnefottismo e tendenziosita Smettetela c… -