Uniqlo ci investe di freschezza e comodità

(Di lunedì 24 maggio 2021) Per Uniqlo la riflessione sui cambiamenti climatici passa anche per il filo degli abiti che indossiamo e dei tessuti di cui sono composti. Linee essenziali, cura dei materiali e vestibilità confortevoli sono parte fondante del DNA del marchio nipponico, amato per per le sue proposte in cui l’estetica conta tanto quanto la funzionalità. Dal 2012 la ricerca del brand si è focalizzata sugli sbalzi di temperatura a cui sono sottoposte le persone, tra riscaldamenti e aria condizionata, estate e inverno, a qualsiasi latitudine. Nasce così AIRism, una fibra altamente tecnologica capace di mantenere costante il microclima del corpo, a prescindere dalle condizioni dell’ambiente circostante.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Uniqlo investe

Il Sole 24 ORE

La società ha acquistato un intero edificio in via Borgospesso. Sarà destinato ad appartamenti e aree coworking per giovani professionisti e turisti.Scommettere sugli affitti brevi in attesa che Milano si riprenda. Perché è sulla città lombarda come locomotiva immobiliare, e non solo, del Paese che gli investitori credono ancora, una volta termina ...