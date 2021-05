TOMMASO ZORZI: SALTA IL PROGRAMMA SU ITALIA 1. E FORSE È UN BENE (SIGNORINI DOCET) (Di lunedì 24 maggio 2021) Alfonso SIGNORINI aveva capito tutto, e non ci stupiamo. Da esperto e navigato conoscitore del mezzo televisivo e delle sue dinamiche, FORSE bisognava ascoltarlo di più e metterne in pratica i consigli. Parliamo di TOMMASO ZORZI che ha avuto con il GF Vip la grande ribalta della la tv generalista e di Canale 5, lui che già era un volto noto dei social. Il padrone di casa del reality di Canale 5, da settimane al lavoro per la sua terza edizione al via a settembre, aveva infatti consigliato a ZORZI di prendersi una pausa dopo la trionfale vittoria al Grande Fratello. Così non è stato. Neanche il tempo di festeggiare che era ovunque. Rischia di bruciarsi, si è letto da più parti. Il rischio di bruciarsi è sempre alto ma al tempo stesso la giovane età e un successo non comune prevedono tanti impegni. Chi ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 24 maggio 2021) Alfonsoaveva capito tutto, e non ci stupiamo. Da esperto e navigato conoscitore del mezzo televisivo e delle sue dinamiche,bisognava ascoltarlo di più e metterne in pratica i consigli. Parliamo diche ha avuto con il GF Vip la grande ribalta della la tv generalista e di Canale 5, lui che già era un volto noto dei social. Il padrone di casa del reality di Canale 5, da settimane al lavoro per la sua terza edizione al via a settembre, aveva infatti consigliato adi prendersi una pausa dopo la trionfale vittoria al Grande Fratello. Così non è stato. Neanche il tempo di festeggiare che era ovunque. Rischia di bruciarsi, si è letto da più parti. Il rischio di bruciarsi è sempre alto ma al tempo stesso la giovane età e un successo non comune prevedono tanti impegni. Chi ...

Advertising

TvTalk_Rai : TOCCA A TE! Vota le novità tv di quest'anno scelte dai giornalisti. Ecco le nomination per 'Personaggio Rivelazione… - IsolaDeiFamosi : .@tommaso_zorzi vuole sapere la verità! #Isola #tommasozorzi - IsolaDeiFamosi : Tommy con i fantasminiii ahahah @ElettraLambo @tommaso_zorzi #Isola #tommasozorzi #elettralamborghini - _mrsawirwin : @paxxesca Niente, come non c’entra nulla Tommaso Zorzi. Ci saranno altri conduttori a condurre il prossimo anno. Mi… - CoralineCoralen : RT @FinoAllaFine_38: Leggo di gente che vorrebbe Tommaso Zorzi e Giulia Salemi a presentare i prossimi #Eurovision2022. Io cosi: https://t.… -