Paolo Bonolis alla concorrente | “la più grande str…… che abbia mai sentito”-Cosa succede?

(Di lunedì 24 maggio 2021) Vediamo insieme per quale motivo il super amato e seguito, nel programma Avanti un altro pure di sera, ha rivolte quelle parole.e la parole particolari direttedi Avanti un altroIl programma che va in onda tutti i giorni, prima del tg5 è quello condotto dae Luca Laurenti, che la domenica ha anche la sua versione in prima serata. Stiamo parlando ovviamente di Avanti un’altro, ma ieri sera è successo qualdi davvero particolare, che ha lasciato tutti senza parole, vediamo per quale motivoha detto quella frase.e le parole...

Advertising

_deadpoetsociet : ho sognato Paolo Bonolis - infoitcultura : Paolo Bonolis, novità dopo Avanti un altro? Collega: “Arriveranno presto” - infoitcultura : Paolo Bonolis, l’accusa pesantissima e infamante | E ora? - infoitcultura : Paolo Bonolis senza parole ad Avanti un altro: “La più grande stronz…” - Gianpax1 : Aspetta... Il buon Paolo Bonolis conquistato subito dal primo giorno da Parrucchino? Cioè parliamo dello stesso che… -

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Bonolis

Due nomi?e Luca Laurenti . Urka! : l'inizio di un'amicizia decennale trae Laurenti Laurenti ecominciano a collaborare nel 1991 , all'interno programma Urka! , in onda ...Torna come ogni domenica "Avanti un altro! Pure di sera".e Luca Laurenti ospiteranno anche oggi, 23 ...Paolo Bonolis stupito ad Avanti un altro! Pure di sera: “E’ la più grande stron*ata che abbia mai sentito” Ultima puntata di Avanti un altro (versione ...Dopo il successo di "Avanti un altro" sarebbero in arrivo grosse novità per il conduttore Paolo Bonolis. Ecco cosa bolle in pentola ...