I Måneskin vincono l’Eurovision Song Contest

(Di lunedì 24 maggio 2021) L’Italia torna sul tetto d’Europa dopo 31 anni. Idopo una serratissima lotta. I: qual è il prossimo passo? Dopo aver portato sul podio del Festival di Sanremo la loro rivoluzione rock, 2021 con il brano “Zitti e Buoni”. Una vittoria memorabile e meritata che rimette l’Italia sul tetto d’Europa. I ragazzicon 524 voti e dopo ben 31 anni dall’ultima volta, (era il 1990), portano in Italia il prossimo Eurovision. “Zitti e Buoni” è la canzone più ascoltata al mondo su Spotify fra i brani in gara. Itrasmettono con la loro energia un messaggio di grande libertà. “Zitti e buoni” è uno statement, un pezzo che parla di redenzione e voglia di spaccare il mondo con la musica: ...

Il momento della proclamazione 23 Maggio 2021 I Maneskinl'Eurovision Song Contest 2021. La band rock romana, che ha partecipato con la canzone 'Zitti e buoni',... Read More World Lady Diana, ...E adesso ihanno di nuovo riportato l'Italia prima in classifica. Sento questa vittoria nel cuore e sono pazza di gioia per loro. Gli faccio tantissimi complimenti e li ringrazio per credere ...