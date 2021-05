Serie A, lotta Champions: tutte le combinazioni per Juve, Milan e Napoli (Di domenica 23 maggio 2021) tutte le combinazioni possibili per le tre squadre che si giocheranno questa sera la qualificazione alla prossima Champions League: Juve, Napoli e Milan in corsa Stasera ci si gioca l’ultimo traguardo della stagione in Serie A. Una tra Juventus, Milan e Napoli rimarrà fuori dalla prossima Champions League e finirà in Europa League con una differenza di guadagno di circa 25 milioni di euro. La più tranquilla delle tre dovrebbe essere il Milan che è davanti alle avversarie e potrebbe bastare anche un pareggio se almeno una tra Juventus e Napoli non dovesse vincere. Ma tutte sono agguerrite e in caso di arrivo a pari punti, passerebbero ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 maggio 2021)lepossibili per le tre squadre che si giocheranno questa sera la qualificazione alla prossimaLeague:in corsa Stasera ci si gioca l’ultimo traguardo della stagione inA. Una trantus,rimarrà fuori dalla prossimaLeague e finirà in Europa League con una differenza di guadagno di circa 25 milioni di euro. La più tranquilla delle tre dovrebbe essere ilche è davanti alle avversarie e potrebbe bastare anche un pareggio se almeno una trantus enon dovesse vincere. Masono agguerrite e in caso di arrivo a pari punti, passerebbero ...

Advertising

sportli26181512 : Il borsino della volata Champions: chi sta meglio tra Milan, Juve e Napoli?: Il borsino della volata Champions: chi… - veg_ari : RT @marifcinter: Grande weekend di calcio: La lotta in Liga La lotta in Ligue 1 La lotta Champions in Serie A La lotta Champions in Premier… - megabasket : Dopo una lotta dura il primo match va all’Armani - tuttoatalanta : Lotta Champions, sarà una domenica di fuoco: ecco il programma della Serie A - rallodan99 : RT @marifcinter: Grande weekend di calcio: La lotta in Liga La lotta in Ligue 1 La lotta Champions in Serie A La lotta Champions in Premier… -