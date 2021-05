Salvini vuole tassare Amazon ma non i super ricchi italiani

(Di domenica 23 maggio 2021) La proposta di Letta disulle eredità milionarie (oltre i 5 milioni di euro) per garantire una dote da 10 mila euro ai diciottenni ha trovato come al solito un muro da parte di, che ...

Advertising

LegaSalvini : TASSE, MATTEO SALVINI ANNIENTA QUEL 'GENIO' DI ENRICO LETTA: VUOLE TOGLIERE SOLDI AGLI ITALIANI - fattoquotidiano : CASO MANCINI: GUERRA A REPORT Perché Salvini vuole controllare i Servizi Leggi: - repubblica : Pd, Provenzano: ' Salvini non vuole le riforme? Ritiri i ministri leghisti che gestiscono i soldi dell'Ue' - paolorm2012 : RT @Stefano173456: ' Ti sussurro una notizia. Salvini vuole abolire il codice degli appalti '.. - GiuseppeCrisaf1 : Vuole fare il moderno imitando #salvini ?????? che pena! -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini vuole

Questa la ricetta di Matteoin una intervista a La Stampa il quale annuncia che per quanto riguarda il Recovery "la via d`uscita finale su cui stiamo lavorando è l`azzeramento del codice ...Chiimpedire un confronto in Parlamento su questa legge assume una posizione stalinista e intollerante". Anche il leader della Lega, Matteo, ci ha tenuto a mandare un messaggio "a meno ...La proposta di Letta di tassare sulle eredità milionarie (oltre i 5 milioni di euro) per garantire una dote da 10 mila euro ai diciottenni ha trovato come al solito un muro da parte di Salvini, che gi ...Il leader della Lega: «La ricostruzione del ponte Morandi è stata fatta in fretta, a regola d’arte, senza incidenti, senza tangenti e senza problemi» ...