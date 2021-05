Ricordate Fabiano Reffe detto Fefè? Dal Gf a Uomini e Donne | ecco oggi che fine ha fatto

Leggi su kronic

(Di domenica 23 maggio 2021)Fefé, ha partecipato alla sesta edizione del Grande Fratello. Ma cheha? Scopriamolo insieme(Instagram)Il suo ingresso nella casa rossa di cinecittà risale al 2006. Prima di iniziare il reality show di Canale 5svolgeva la professione di bodyguard, in virtù del suo fisico palestrato. Quella del Grande Fratello per lui è stata una grande esperienza, essendo riuscito a mettere in mostra il suo carattere e la sua personalità. Il pubblico si è affezionato presto al personaggio televisivo, tanto che è arrivato fino alla finale del programma. Si è dovuto accontentare però del gradino più basso del podio, alle spalle del vincitore Augusto De Megni e di Filippo ...