Playoff Serie C 2021 | il tabellone e i risultati

(Di domenica 23 maggio 2021) Al via idi, saranno settimane di fuoco con ventotto squadre coinvolte che andranno a caccia di un posto inB, l’ultimo messo in palio. Sarà un percorso arzigogolato come ogni anno, frutto di incastri, griglie e tanti turni da giocare per arrivare all’obiettivo di un’intera stagione: ecco dunque ilcompleto e tutti idella post season. PRIMO TURNO GIRONE A Lecco-Grosseto 1-4 Pro Patria-Juventus U23 1-3 Albinoleffe-Pontedera 1-0 GIRONE B Matelica-Sambenedettese 3-1 Triestina-Virtus Verona 0-1 Cesena-Mantova 2-1 GIRONE C Palermo-Teramo 2-0 Catania-Foggia 1-3 Juve Stabia-Casertana 1-1 SECONDO TURNO GIRONE A Pro Vercelli-Juventus U23 1-0 Albinoleffe-Grosseto 2-1 GIRONE B Feralpisalò-Virtus Verona 1-1 Cesena-Matelica 2-3 GIRONE C Bari-Foggia ...

Advertising

WiAnselmo : Playoff #SerieC, #Palermo-#Avellino: i convocati di mister Braglia, out Silvestri - Mediagol : Playoff #SerieC, #Palermo-#Avellino: i convocati di mister Braglia, out Silvestri - BasketCity_net : - infoitsport : Highlights Olimpia Milano-Venezia 81-79, Playoff Serie A1 2020/2021 (VIDEO) - megabasket : Playoff Serie A2 OWW 20/21 – Risultati Gara 1 quarti di finale tabellone argento -

Ultime Notizie dalla rete : Playoff Serie

Sky Sport

l'ora dei. È DameTime. Damian Lillard firma con 34 punti e 13 assist il trionfo di Portland in gara - ... 'Stiamo cercando di vincere la, non di prenderci il fattore campo - ha spiegato - . ...Cittadella - Venezia sarà visibile in tv : ecco di seguito la data, l' orario e le informazioni sulla diretta streaming del match valevole per la finale di andata deidel campionato diB 2020/2021 . Tutto pronto per l'ultimo atto deidel torneo cadetto, che decreteranno la terza squadra promossa inA insieme ad Empoli e Salernitana. Il ...Enrico Baldini, è apuano e azzurro l’uomo del momento in serie B. L’attaccante del Cittadella che nella semifinale di andata dei playoff con una tripletta ha di fatto estromesso il super Monza di ...La partita Pro Vercelli - Sudtirol di Domenica 23 maggio 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per i playoff di Serie C ...