Parma, addio con D'Aversa: contatti con Fabio Cannavaro per la panchina (Di domenica 23 maggio 2021) La stagione del Parma è stata veramente deludente, la retrocessione è pesantissima ma l'obiettivo è quello di ricostruire e tentare l'assalto alla promozione già nella prossima stagione. La scelta della scorsa stagione di affidare la panchina a Liverani non è stata azzeccata, ma nemmeno il ritorno di D'Aversa ha portato gli effetti sperati. Già da tempo sono iniziate le manovre per costruire la rosa della prossima stagione, l'intenzione è quella di confermare qualche calciatore di prospettiva ed inserire in organico giocatori di categoria. La Serie B non si vince con i nomi, è la storia di un campionato sempre molto difficile ed equilibrato. La panchina del Parma Quella contro la Sampdoria è stata l'ultima panchina con il Parma per D'Aversa, il tecnico ...

Ultime Notizie dalla rete : Parma addio Sampdoria, Ferrero: 'Devo pensare ad un futuro migliore. Vado per l'ottavo campionato, spero di farne altri' Commenta per primo Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero , al termine della partita vinta con il Parma, ha parlato dell'addio di Ranieri e dei suoi programmi per il futuro: 'Dico grazie a Ranieri, gli stringo la mano. L'ho fatto anche questa sera con emozione e patema d'animo. Gli voglio bene e ...

Addio a don Alfredo Bianchi Uscirà invece postumo l'ultimo libro di don Bianchi, "I libri contabili della Cattedrale di Parma 1555 - 1585. La riforma della Cattedrale al tempo del vescovo Alessandro Sforza". Tra i lavori più ...

Rivoluzione Parma: D'Aversa verso l'addio, Pederzoli nuovo ds Goal.com Sampmania: Good Night, and good Luck Sampdoria-Parma si srotola esattamente come dovrebbe. Va tutto secondo copione, anche il risultato. E’ un 3-0 secco, rotondo e prevedibile, considerando i ...

Rivoluzione Parma: D'Aversa verso l'addio, Pederzoli nuovo ds Il Parma si appresta a compiere una rivoluzione dopo la retrocessione in B: D'Aversa destinato a lasciare la panchina, Pederzoli al posto di Carli.

