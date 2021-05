Pagelle Cittadella-Venezia 0-1: voti e tabellino finale andata playoff Serie B 2020/2021 (Di domenica 23 maggio 2021) Le Pagelle, i voti e il tabellino di Cittadella-Venezia 0-1, match di andata della finale dei playoff di Serie B 2020/2021. Dopo un primo tempo terminato sullo 0-0, il Venezia trova il meritato gol del vantaggio con Francesco Di Mariano, bravo a concretizzare un contropiede di Johnsoen concludendo di destro dall’altezza del dischetto. Venezia ad un passo dalla Serie A, in attesa della sfida di ritorno di giovedì. Cittadella (4-3-1-2): Kastrati 6; Ghiringhelli 6, Adorni 5.5, Frare 5.5, Donnarumma 5.5: Proia 5.5 (72? Beretta 6), Iori 6, Branca 5.5 (82? Pavan SV); Vita 6 ( 82? Rosafio SV); Tsadjout 6 (82? Gargiulo SV), Baldini 6 (90? ... Leggi su sportface (Di domenica 23 maggio 2021) Le, ie ildi0-1, match didelladeidi. Dopo un primo tempo terminato sullo 0-0, iltrova il meritato gol del vantaggio con Francesco Di Mariano, bravo a concretizzare un contropiede di Johnsoen concludendo di destro dall’altezza del dischetto.ad un passo dallaA, in attesa della sfida di ritorno di giovedì.(4-3-1-2): Kastrati 6; Ghiringhelli 6, Adorni 5.5, Frare 5.5, Donnarumma 5.5: Proia 5.5 (72? Beretta 6), Iori 6, Branca 5.5 (82? Pavan SV); Vita 6 ( 82? Rosafio SV); Tsadjout 6 (82? Gargiulo SV), Baldini 6 (90? ...

Advertising

FranuelJ : RT @RaiPlay: Anche oggi le pagelle del #Giro di @f_pancani le trovi in esclusiva su #RaiPlay ? ? - RaiSport : RT @RaiPlay: Anche oggi le pagelle del #Giro di @f_pancani le trovi in esclusiva su #RaiPlay ? ? - RaiPlay : Anche oggi le pagelle del #Giro di @f_pancani le trovi in esclusiva su #RaiPlay ? ? - infoitsport : Monza-Cittadella 2-0, le pagelle: Balotelli lotta e segna, ma non basta. L'andata salva il 'Citta' - tuttomonza : #Monza-#Cittadella 2-0, le pagelle: i biancorossi si fermano ad un passo dall'impresa. #Balotelli e #DAlessandro de… -