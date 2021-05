Napoli fuori dalla Champions Bargiggia ‘gode’ della sconfitta di De Laurentiis

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 24 maggio 2021) Paolocommenta la mancata qualificazione delallaLeague. Il giornalista su twitter si dice dispiaciuto per Gattuso ed il suo staff, ma non risparmia una frecciata diretta ad Aurelio Descarica praticamente le colpe sul presidente del, che a fine partita ha dato il ben servito a Gattuso che non è più il tecnico del. Ecco il tweet del giornalista: “Sembrava non stesse aspettando altro! E voleva chiudere con Gattuso anche tra gennaio e febbraio. QuestaLeague mancata mi spiace tanto per Rino, Giuntoli, lo staff, la squadra e i tifosi. Ma non per Aurelio Deche si è dimostrato quanto meno un pessimo dirigente”. Non è la prima volta che Bargigga attacca ...