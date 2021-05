Minori scomparsi in Italia | i casi irrisolti | da Denise a Maya e Rayan | spariti a Messina un anno fa

(Di domenica 23 maggio 2021) Otto anni, e la storia sembra ripetersi. Il primo settembre 2004 a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, la nonna chiama per il pranzoPipitone , la nipotina di 4 anni, che giocava sul ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Minori scomparsi

Gazzetta del Sud

Otto anni, e la storia sembra ripetersi. Il primo settembre 2004 a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, la nonna chiama per il pranzo Denise Pipitone , la nipotina di 4 anni, che giocava sul ...PESCARA - Il 25 maggio prossimo ricorre la Giornata internazionale dedicata ai "Bambini", ricorrenza che, dal 1983, viene celebrata ogni anno in ricordo del piccolo Ethan Patz ...deie ...Otto anni, e la storia sembra ripetersi. Il primo settembre 2004 a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, la nonna chiama per il pranzo Denise Pipitone , ...