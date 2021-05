Luis Suarez da mancato juventino a campione di Spagna con l’Atletico Madrid (Di domenica 23 maggio 2021) Scaricato dal Barcellona rinato a Madrid sponda Atletico. È Luis Suarez, juventino mancato. L’addio forzato al club catalano aveva spinto l’uruguaiano a cercare una soluzione adeguata. Diego Simeone l’ha portato all’Atlético puntando su di lui. I Colchoneros hanno acquistato il suo cartellino per soli 5 milioni. A inizio settembre, il terzo miglior goleador di sempre del club catalano si era dovuto allenare in disparte. Arrivato a Madrid con un ginocchio in disordine, Suarez ha avuto nel suo connazionale Ortega un aiuto importante per il recupero fisico. Il preparatore fisico ha fissato per l’ex arrivato un piano di allenamento speciale, convincendo Simeone ad esonerare Suarez dai compiti difensivi, un inedito per un giocatore dell’Atleti. ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 23 maggio 2021) Scaricato dal Barcellona rinato asponda Atletico. È. L’addio forzato al club catalano aveva spinto l’uruguaiano a cercare una soluzione adeguata. Diego Simeone l’ha portato all’Atlético puntando su di lui. I Colchoneros hanno acquistato il suo cartellino per soli 5 milioni. A inizio settembre, il terzo miglior goleador di sempre del club catalano si era dovuto allenare in disparte. Arrivato acon un ginocchio in disordine,ha avuto nel suo connazionale Ortega un aiuto importante per il recupero fisico. Il preparatore fisico ha fissato per l’ex arrivato un piano di allenamento speciale, convincendo Simeone ad esoneraredai compiti difensivi, un inedito per un giocatore dell’Atleti. ...

