LIVE Superbike, GP Aragon 2021 in DIRETTA: Redding domina davanti a Rea e Lowes. Nono Locatelli (Di domenica 23 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA SUPERPOLE RACE 14.41 Gara veramente pazzesca anche quella di Gerloff che nel finale stava andando anche più forte di Redding Nonostante avesse le gomme intermedie. Lo statunitense si è giocato la seconda posizione nel contatto con Rea che poteva essere senza dubbio evitato con un pizzico di pazienza in più. 14.39 Scelta davvero azzeccata quella di Redding che ha optato per la gomma slick: il britannico della Ducati è andato costantemente in crescendo nel corso della gara e ha monopolizzato gara-2, portando la prima vittoria stagionale al team. Sesto Razgatlioglu, settimo un Gerloff che paga l’errore del contatto con Rea, conclude Nono Locatelli. REA ALLA FINE E’ SECONDO, TERZO Lowes. Bene le ... Leggi su oasport (Di domenica 23 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA SUPERPOLE RACE 14.41 Gara veramente pazzesca anche quella di Gerloff che nel finale stava andando anche più forte distante avesse le gomme intermedie. Lo statunitense si è giocato la seconda posizione nel contatto con Rea che poteva essere senza dubbio evitato con un pizzico di pazienza in più. 14.39 Scelta davvero azzeccata quella diche ha optato per la gomma slick: il britannico della Ducati è andato costantemente in crescendo nel corso della gara e ha monopolizzato gara-2, portando la prima vittoria stagionale al team. Sesto Razgatlioglu, settimo un Gerloff che paga l’errore del contatto con Rea, conclude. REA ALLA FINE E’ SECONDO, TERZO. Bene le ...

