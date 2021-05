Israele | alta tensione sulla Spianata delle Moschee

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 23 maggio 2021) Torna ladi Gerusalemme Est, che è stata riaperta, per la prima volta dopo 20 giorni, ai fedeli ebrei. Il Waqf, l’organizzazione islamica giordana che ha l’autorità religiosa sull’area, ha affermato che le forze di sicurezza israeliane hanno disperso con la forza i musulmani impegnati nella preghiera del mattino per scortare 50 coloni ebrei sull’area che ospita il terzo luogo più sacro dell’Islam, la moschea di Al-Aqsa, e per gli ebrei è il luogo più sacro in assoluto, il Monte del Tempio.L’Autorità Nazionale Palestinese ha reagito con rabbia all’accaduto, accusandodi voler fomentare nuove tensioni, dopo che ai violenti scontri tra palestinesi e polizia israeliana avvenuti alla fine del Ramadan era seguito un nuovo confronto militare tra ...