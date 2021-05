Inter | Padelli | «Scudetto il mio sogno da quando ero ragazzino»

(Di domenica 23 maggio 2021) Danieleha parlato prima di-Udinese Daniele, nel giorno della festa, ha così parlato suTv. Ecco le sue parole: LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’SUNEWS 24 «Sarà una cosa retorica, è ildadagiocavo al campetto. è indescrivibile, troppo grande. Orgoglio perché siamo partiti con fatica, due stagioni complicate cn una finale persa, ma quest’anno abbiamo coronato ilche tutti volevano. Secondo me la chiave è il derby di ritorno, abbiamo battuto i primi in classifica e marchiato il campionato» L'articolo proviene da Calcio News 24.

Delirio per le migliaia di tifosi dell'all'arrivo del pullman nerazzurro fuori da San Siro prima della sfida contro l'Udinese. La ... Bastoni, Lautaro, Skriniar e, tra gli altri, erano in ...(agg Michela Colombo) PROBABILI FORMAZIONI SERIE A/ Mosse 38giornata: una partita speciale perUDINESE: GLI ASSENTI Per le probabili formazioni diUdinese , bella sfida nell'...Abbiamo battuto i primi in classifica. Abbiamo dato il nostro marchio al campionato e detto noi ci siamo. E' stato quello il momento più importante", ha dichiarato Daniele Padelli ai microfoni di ...A ridosso del match ha parlato così ai microfoni di Inter TV il giocatore Daniele Padelli. Queste le sue parole: "E' il sogno che avevo da ragazzino, quando giocavo con i bambini al campetto. Non ...