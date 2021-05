Funivia Stresa-Mottarone: morto uno dei bambini feriti. Le vittime sono 14. La Procura: omicidio colposo (Di domenica 23 maggio 2021) Non era definitivo il bilancio della strage della Funivia Stresa-Mottarone: le vittime sono salite a 14. E' morto uno dei bambini ricoverati al Regina Margherita di Torino per le gravissime lesioni riportate nell'incidente: a riferirlo sono fonti mediche dell'ospedale. Era stato intubato in Rianimazione. In ospedale, ferito, un altro bambino L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 23 maggio 2021) Non era definitivo il bilancio della strage della: lesalite a 14. E'uno deiricoverati al Regina Margherita di Torino per le gravissime lesioni riportate nell'incidente: a riferirlofonti mediche dell'ospedale. Era stato intubato in Rianimazione. In ospedale, ferito, un altro bambino L'articolo proviene da Firenze Post.

