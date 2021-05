Falcone: Letta, 'da Mattarella le parole più forti per ricordo strage Capaci' (Di domenica 23 maggio 2021) Roma, 23 mag. (Adnkronos) - "Le parole più forti per il ricordo di #Capaci. #23maggio". Lo scrive Enrico Letta su twitter rilanciano il post del Quirinale con le parole del presidente Sergio Mattarella: 'Nessuna zona grigia, nessuna omertà né tacita connivenza: o si sta contro la mafia o si è complici dei mafiosi. Non vi sono alternative'. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 23 maggio 2021) Roma, 23 mag. (Adnkronos) - "Lepiùper ildi #. #23maggio". Lo scrive Enricosu twitter rilanciano il post del Quirinale con ledel presidente Sergio: 'Nessuna zona grigia, nessuna omertà né tacita connivenza: o si sta contro la mafia o si è complici dei mafiosi. Non vi sono alternative'.

