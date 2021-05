F1: Sainz,Ferrari può essere orgoglioso della sua macchina ++ (Di domenica 23 maggio 2021) "E' un bel risultato, se me l'avessero detto prima avrei sicuramente accettato". Carlos Sainz è raggiante dopo il secondo posto al gp di Monaco. Non nega un piccolo rimpianto, per il crash del suo ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 23 maggio 2021) "E' un bel risultato, se me l'avessero detto prima avrei sicuramente accettato". Carlosè raggiante dopo il secondo posto al gp di Monaco. Non nega un piccolo rimpianto, per il crash del suo ...

Advertising

Eurosport_IT : SAINZ SUL PODIO, SECONDO A MONTECARLO ???? Verstappen domina e si prende la vetta del Mondiale visto il 7° posto di… - SkySportF1 : ?? LA FERRARI E LECLERC FIRMANO LA POLE ?? Sainz in seconda fila, Hamilton indietro #SKyMotori #F1 #Formula1 #MonacoGP - fattoquotidiano : Formula 1, Max Verstappen vince il Gran Premio di Montecarlo e vola in testa al mondiale. Seconda la Ferrari di Car… - FabioOffreda : RT @Gazzetta_it: #MonacoGP, #Sainz: “La #Ferrari deve essere fiera dei progressi fatti” - SkySportF1 : ?? Sainz: 'Avrei firmato per il 2° posto a Montecarlo. Orgoglio Ferrari' #MonacoGP ???? #SkyMotori #F1 #Formula1 -