Esplode ancora il Nyiragongo, il vulcano tra i più pericolosi al mondo (Di domenica 23 maggio 2021) Esplode nuovamente il vulcano Nyiragongo in Congo, secondo gli esperti tra i vulcani più pericolosi al mondo. Sono in migliaia le persone in fuga. Esplode ancora il vulcano Nyiragongo, il vulcano in Congo Il vulcano Nyiragongo, ritenuto uno dei più pericolosi del mondo, secondo a quanto riportano gli esperti, è esploso a pochi chilometri da Goma, capitale del Nord Kivu nella Repubblica Democratica del Congo. Dopo l’esplosione, infatti, sono state in migliaia le persone in fuga verso il confine con il Ruanda, mentre le autorità invitano alla calma, a quanto riporta la fonte Ansa. Nyiragongo: non è la sua prima esplosione Nel ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 23 maggio 2021)nuovamente ilin Congo, secondo gli esperti tra i vulcani piùal. Sono in migliaia le persone in fuga.il, ilin Congo Il, ritenuto uno dei piùdel, secondo a quanto riportano gli esperti, è esploso a pochi chilometri da Goma, capitale del Nord Kivu nella Repubblica Democratica del Congo. Dopo l’esplosione, infatti, sono state in migliaia le persone in fuga verso il confine con il Ruanda, mentre le autorità invitano alla calma, a quanto riporta la fonte Ansa.: non è la sua prima esplosione Nel ...

