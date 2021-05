De Zerbi: 'Il Sassuolo avrebbe meritato di andare in Europa' (Di domenica 23 maggio 2021) REGGIO EMILIA - " Non sono deluso, ma avremmo meritato l'accesso in Conference League per il campionato che abbiamo fatto. Non che la Roma non lo abbia meritato, ma abbiamo dato tutto e restiamo fuori ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 23 maggio 2021) REGGIO EMILIA - " Non sono deluso, ma avremmol'accesso in Conference League per il campionato che abbiamo fatto. Non che la Roma non lo abbia, ma abbiamo dato tutto e restiamo fuori ...

Advertising

CalcioPillole : 'Il dispiacere di stasera però più che per l'esclusione dalla Conference è perché mi separo dal Sassuolo'. Così Ro… - 100x100Napoli : Sassuolo, De Zerbi comunica l’addio: “Lascio perchè penso di più non si possa fare. Shakthar? Può essere, in settim… - GDggone06 : RT @DiMarzio: Tra bilanci e futuro: le dichiarazioni di De Zerbi al termine di #SassuoloLazio - petitpimousse69 : RT @DiMarzio: Tra bilanci e futuro: le dichiarazioni di De Zerbi al termine di #SassuoloLazio - sportli26181512 : De Zerbi: 'Il Sassuolo avrebbe meritato di andare in Europa': Il tecnico: 'Abbiamo dato tutto e restiamo fuori per… -