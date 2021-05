Congo, erutta il vulcano Nyiragongo e la lava raggiunge le case: abitanti in fuga da Goma. Le immagini (Di domenica 23 maggio 2021) Il vulcano Nyiragongo, in Congo, ha eruttato e ha costretto alla fuga i residenti di Goma. La lava ha raggiunto la strada e si è solidificata, tanto che nella mattinata i residenti si sono potuti avvicinare per constatare i danni. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 23 maggio 2021) Il, in, hato e ha costretto allai residenti di. Laha raggiunto la strada e si è solidificata, tanto che nella mattinata i residenti si sono potuti avvicinare per constatare i danni. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

