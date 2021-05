Caserta | chiusa una scuola | due casi di variante indiana

Advertising

ViviCampania : AUTOSTRADE. Nuova pavimentazione, chiusa l’uscita sull’A30 Caserta-Salerno. Lo svincolo alternativo -… - TrafficoA : A30 - Nocera - Uscita Chiusa A30 caserta-Salerno L'uscita di Nocera Pagani e' chiusa al traffico fino alle 06:00 del 22/05/2021... - TrafficoA : A30 - Nocera - Entrata Chiusa A30 caserta-Salerno Nocera Pagani in entrata e' chiuso al traffico fino alle 06:00 del 22/05/2021... - vnewsita : #Caserta. chiusura di via S. Antonio a #SanBenedetto: la protesta di #SperanzaperCaserta - TrafficoA : A30 - Castel San Giorgio - Uscita Chiusa A30 caserta-Salerno L'uscita di Castel San Giorgio e' chiusa al traffico fino alle 06:... -

Ultime Notizie dalla rete : Caserta chiusa

CasertaNews

Il documento è stato trasmesso anche alla Prefettura di, alla Regione Campania, al Dipartimento di Prevenzione e sicurezza dell'ASL di, al Comando Carabinieri e al Comando di Polizia ...Sulla A30- Salerno, per consentire programmati lavori di pavimentazione, in orario notturno, dalle 22:00 di martedi' 25 alle 6:00 di mercoledi' 26 maggio, sara' completamentela stazione di ...Tanta paura a Sant’Arpino, in provincia di Caserta, dove questa mattina i Vigili del Fuoco sono intervenuti per un incendio che, partito dalla cucina di un appartamento al primo piano di un palazzo, s ...Stampa Due casi di positività al Covid probabilmente riferiti alla variante indiana. Ecco il motivo per il quale il primo cittadino ha disposto la chiusura dell’istituto Montessori di Grazzanise. Eff ...