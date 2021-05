Vuole salire su bus con i suoi cani ma anziano lo accoltella (Di sabato 22 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Rissa a Napoli, dog sitter reagisce e colpisce a sua volta 76enne. Un dog sitter voleva salire a bordo del bus con i due cani ma un anziano si è opposto e lo ha addirittura accoltellato. Il trentenne a sua volta ha reagito e lo ha colpito. Rissa a bordo di un bus, a Napoli: tutte e due gli uomini, un 30enne ed un 76enne, sono stati denunciati per rissa e lesioni personali aggravate dell’utilizzo delle armi. E’ avvenuto tutto nel centro della città Il dog sitter voleva salire sul bus numero 184, della linea Anm, ma l’anziano si è opposto con violenza. Sono stati i cittadini che, assistendo alla rissa, hanno chiesto aiuto ai Baschi Verdi del Gruppo Pronto Impiego Napoli che stavano percorrendo via Foria, nei pressi di piazza Cavour. I finanzieri ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 22 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Rissa a Napoli, dog sitter reagisce e colpisce a sua volta 76enne. Un dog sitter volevaa bordo del bus con i duema unsi è opposto e lo ha addiritturato. Il trentenne a sua volta ha reagito e lo ha colpito. Rissa a bordo di un bus, a Napoli: tutte e due gli uomini, un 30enne ed un 76enne, sono stati denunciati per rissa e lesioni personali aggravate dell’utilizzo delle armi. E’ avvenuto tutto nel centro della città Il dog sitter volevasul bus numero 184, della linea Anm, ma l’si è opposto con violenza. Sono stati i cittadini che, assistendo alla rissa, hanno chiesto aiuto ai Baschi Verdi del Gruppo Pronto Impiego Napoli che stavano percorrendo via Foria, nei pressi di piazza Cavour. I finanzieri ...

Advertising

anteprima24 : ** Vuole salire su #Bus con i suoi cani ma anziano lo accoltella ** - _Christie_Road : @Cristin00189740 ognuno fa ciò che vuole ma per quanto mi riguarda ho vissuto talmente tanto intensamente tommaso e… - DayaneStan : @l_Letizia_ vuole tornare palesemente ad amici e sta facendo parlare di sé e far salire i follower. Però detto questo anche a me fa pairs - vodkaaastraight : RT @MaryEspo1926: TUTTI A BORDOOO, chi vuole può salire ???? #tzvip - thatssoIaura : momento di pausa da verissimo per dire che i tomtom sono carini insieme ma ci vuole molto più di questi per farmi salire su una nave -