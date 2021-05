Vera Gemma su suo padre Giuliano Gemma: "Perderlo è stato un dolore devastante" (Di sabato 22 maggio 2021) Vera Gemma ha ricordato la figura di suo padre, Giuliano Gemma, e le tragiche circostanze della sua morte in un'intervista a Silvia Toffanin, per Verissimo. Vera Gemma ha ricordato la figura di suo padre, Giuliano Gemma, e delle dolorose circostanze della morte dell'attore italiano, in occasione di un'intervista concessa a Silvia Toffanin per Verissimo. Per ricordare il suo celebre padre, Giuliano Gemma, Vera Gemma ha utilizzato parole dolci e strazianti: "Mio padre è stato eccezionale, esempio di ... Leggi su movieplayer (Di sabato 22 maggio 2021)ha ricordato la figura di suo, e le tragiche circostanze della sua morte in un'intervista a Silvia Toffanin, per Verissimo.ha ricordato la figura di suo, e delle dolorose circostanze della morte dell'attore italiano, in occasione di un'intervista concessa a Silvia Toffanin per Verissimo. Per ricordare il suo celebreha utilizzato parole dolci e strazianti: "Mioeccezionale, esempio di ...

Advertising

Babooshka___ : @wan45137364 'Vera Gemma ha lasciato lo studio' - tempoweb : Ho rischiato la vita per amore, la confessione choc di Vera Gemma #veragemma #verissimo #silviatoffanin… - dj_steveglam : Vera Gemma a Verissimo: «Perdere mio padre Giuliano è stato devastante, mi ha detto addio con gli occhi pieni di la… - lolol55213465 : RT @Sara_Triglia: L' isola delle donne, dicevano. Daniela Martani, Vera Gemma, Elisa Isoardi fuori. Isolde non è andata in finale. Una tr… - danielamartani : RT @ToccoGiovanna: Daniela Martani e Vera Gemma le migliori. Peccato che siano uscite... quando le persone sono vere e sincere non vanno ma… -