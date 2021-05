Uomini e Donne, “Ne ho sofferto in passato, ho avuto una ricaduta” (Di sabato 22 maggio 2021) Una confessione inaspettata arriva da uno dei maggiori protagonisti di Uomini e Donne: la sofferenza vissuta e la ricaduta. E’ uno dei personaggi che in questi anni hanno fatto la storia di Uomini e Donne: senza, il famoso dating show di Canale 5 non sarebbe la stessa cosa. Prima di approdare nel cast del programma L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 22 maggio 2021) Una confessione inaspettata arriva da uno dei maggiori protagonisti di: la sofferenza vissuta e la. E’ uno dei personaggi che in questi anni hanno fatto la storia di: senza, il famoso dating show di Canale 5 non sarebbe la stessa cosa. Prima di approdare nel cast del programma L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

rulajebreal : A tutti i colleghi uomini che mi hanno espresso la solidarietà privatamente in questi giorni: vi chiedo di avere il… - PiazzapulitaLA7 : Spero che tutti gli uomini che mi hanno scritto privatamente per esprimere il loro sostegno partecipino nel corregg… - TeresaBellanova : Con le donne e gli uomini di #ItaliaVivaCarrara. Bello ritrovarci dal vivo e potersi guardare negli occhi, ma anche… - Alessan67153720 : RT @poliziadistato: Rose bianche per Emanuela Loi in questura a Cagliari, così i più piccoli hanno ricordato chi ha servito il Paese dando… - macisimi : RT @poliziadistato: Rose bianche per Emanuela Loi in questura a Cagliari, così i più piccoli hanno ricordato chi ha servito il Paese dando… -