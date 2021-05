Uomini e Donne: lo sfogo di Elisabetta Simone (Di sabato 22 maggio 2021) All'inizio del mese di maggio, Elisabetta Simone aveva deciso di mettere fine alla sua conoscenza con Luca Cenerelli. Dopo poco però le cose erano nuovamente cambiate e il cavaliere pareva essere molto geloso delle nuove frequentazioni della dama che aveva iniziato a conoscere Marco. Subito dopo però Luca ha spiegato di aver sbagliato a dimostrarsi geloso e ha quindi nuovamente deciso di mettere un punto al loro rapporto in quanto non innamorato della donna. Elisabetta è rimasta molto delusa da questo e per questo si è sfogata in un'intervista a Uomini e Donne Magazine in cui ha espresso tutti i suoi pensieri in merito alla questione. Elisabetta Simone ha rilasciato in esclusiva a Uomini e Donne Magazine un'intervista in cui si sfoga ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 22 maggio 2021) All'inizio del mese di maggio,aveva deciso di mettere fine alla sua conoscenza con Luca Cenerelli. Dopo poco però le cose erano nuovamente cambiate e il cavaliere pareva essere molto geloso delle nuove frequentazioni della dama che aveva iniziato a conoscere Marco. Subito dopo però Luca ha spiegato di aver sbagliato a dimostrarsi geloso e ha quindi nuovamente deciso di mettere un punto al loro rapporto in quanto non innamorato della donna.è rimasta molto delusa da questo e per questo si è sfogata in un'intervista aMagazine in cui ha espresso tutti i suoi pensieri in merito alla questione.ha rilasciato in esclusiva aMagazine un'intervista in cui si sfoga ...

Advertising

rulajebreal : A tutti i colleghi uomini che mi hanno espresso la solidarietà privatamente in questi giorni: vi chiedo di avere il… - PiazzapulitaLA7 : Spero che tutti gli uomini che mi hanno scritto privatamente per esprimere il loro sostegno partecipino nel corregg… - m_hunziker : Anche gli uomini sono stufi della violenza sulle donne! Ed è così che è nata l’idea di far scendere in campo miti e… - drippingaart : RT @clvirvcyance: A volte la mia bisessualità dice: basta uomini, elogia solo le donne. Maledetta io che non ascolto. - mariaventurell7 : RT @creuscher: Presa di posizione. Vado a #propagandalive perché @zdizoro fa quel che sarebbe compito primario di tutti i media e giornalis… -