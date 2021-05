Spaccio di droga, usura e minacce in provincia di Latina: ‘Ti taglio la testa con la motosega’. 9 arresti (Di sabato 22 maggio 2021) Nove le ordinanze di custodia cautelare in carcere per i reati di estorsione, usura e Spaccio di sostanze stupefacenti eseguite dagli agenti della Polizia di Stato di Latina. L’operazione Break Down a Terracina L’operazione, denominata “Break Down”, è stata portata a termine dagli agenti del Commissariato P.S. di Terracina, coordinati dal Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Giuseppe Miliano, mentre le misure cautelari sono state emesse dal G.I.P. del Tribunale di Latina dott.ssa Giorgia Castriota. Nel corso della vasta operazione di Polizia sono state eseguite anche numerose perquisizioni, che hanno visto impegnate le unità cinofile della Polizia di Stato di Nettuno, il Reparto Prevenzione Crimine Napoli, pattuglie della Squadra Mobile e dei Commissariati di Fondi, Gaeta e Formia con il supporto di un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 22 maggio 2021) Nove le ordinanze di custodia cautelare in carcere per i reati di estorsione,di sostanze stupefacenti eseguite dagli agenti della Polizia di Stato di. L’operazione Break Down a Terracina L’operazione, denominata “Break Down”, è stata portata a termine dagli agenti del Commissariato P.S. di Terracina, coordinati dal Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Giuseppe Miliano, mentre le misure cautelari sono state emesse dal G.I.P. del Tribunale didott.ssa Giorgia Castriota. Nel corso della vasta operazione di Polizia sono state eseguite anche numerose perquisizioni, che hanno visto impegnate le unità cinofile della Polizia di Stato di Nettuno, il Reparto Prevenzione Crimine Napoli, pattuglie della Squadra Mobile e dei Commissariati di Fondi, Gaeta e Formia con il supporto di un ...

