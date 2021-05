Rosberg | ' Lauda voleva che continuassi Lasciai per aiutare la Mercedes'

(Di sabato 22 maggio 2021) Vincere e lasciare all'apice. In pochi sono riusciti a congedarsi da vincenti. Tra questi c'è anche Nico: il figlio di Keke, iridato a sua volta nel 1982, ha vinto il Mondiale di F1 nel 2016 ...

Vincere e lasciare all'apice. In pochi sono riusciti a congedarsi da vincenti. Tra questi c'è anche Nico: il figlio di Keke, iridato a sua volta nel 1982, ha vinto il Mondiale di F1 nel 2016 al termine di un duello durissimo con Lewis Hamilton. Pochi giorni dopo la conquista del titolo, il ......mantenne la sua filosofia improntata sulla schiettezza anche in Mercedes. Basti pensare alle sue dichiarazioni a Barcellona, nel 2016, dopo l'harakiri di Lewis Hamilton e Nico. Una ...A vincere il Gran Premio di Monaco del 2015 fu Nico Rosberg ma, come confermato da lui stesso, a meritare la vittoria sarebbe stato Lewis Hamilton ...Il 20 maggio del 2019 moriva Niki Lauda, l'uomo che, dopo essere entrato nella leggenda, diventò il jolly della Mercedes delle meraviglie ...