ReiThera | “Stop Corte dei Conti mette a rischio sviluppo vaccino”

'L'inaspettata interruzione' dei finanziamenti per la sperimentazione del vaccino 'italiano' anti Covid di'rischia di compromettere l'iter di realizzazione del vaccino e pregiudicare la società stessa'. Lo afferma l'azienda di Castel Romano, commentando le motivazioni pubblicate ieri dalla Corte ...Il programma di sviluppo industriale fissa a un minimo di 10milioni di euro il tetto per poter sviluppare un'attività imprenditoriale, mentre qui, il ministero (Mise), Invitalia emettono ..."L'inaspettata interruzione" dei finanziamenti per la sperimentazione del vaccino 'italiano' anti Covid di ReiThera "rischia di compromettere l'iter di realizzazione del vaccino e pregiudicare la soci ...La Commissione europea ha due mesi di tempo per valutare i piani di ripresa e resilienza. "Possiamo in qualche modo accelerare questo processo ma non di tanto perché abbiamo già ricevuto 18 piani e al ...