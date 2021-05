Reddito di cittadinanza, 117 immigrati denunciati per truffa in una tendopoli di Reggio Calabria (Di sabato 22 maggio 2021) Ennesima dimostrazione di come il meccanismo del Reddito di cittadinanza generi aspettative e truffe, anche tra i disperati che arrivano in Italia alla ricerca di un posto di lavoro. In un periodo difficile come quello attuale, i Carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro nell’ambito dell’Operazione denominata “Tentazione”, hanno nuovamente passato al setaccio i percettori di Reddito di cittadinanza, questa volta nel comune di San Ferdinando, concentrandosi, in questo caso, su 200 beneficiari, per la maggior parte domiciliati presso la tendopoli ministeriale. L’operazione si inquadra nel più ampio contesto delle attività di verifica già iniziate nel 2020 dai Carabinieri di Gioia Tauro e che, nelle operazioni rispettivamente denominate Jobless e Jobless 2, avevano permesso di deferire 87 persone, questa ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 22 maggio 2021) Ennesima dimostrazione di come il meccanismo deldigeneri aspettative e truffe, anche tra i disperati che arrivano in Italia alla ricerca di un posto di lavoro. In un periodo difficile come quello attuale, i Carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro nell’ambito dell’Operazione denominata “Tentazione”, hanno nuovamente passato al setaccio i percettori didi, questa volta nel comune di San Ferdinando, concentrandosi, in questo caso, su 200 beneficiari, per la maggior parte domiciliati presso laministeriale. L’operazione si inquadra nel più ampio contesto delle attività di verifica già iniziate nel 2020 dai Carabinieri di Gioia Tauro e che, nelle operazioni rispettivamente denominate Jobless e Jobless 2, avevano permesso di deferire 87 persone, questa ...

