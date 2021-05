Pensionamenti e assunzioni scuola | la corsa a coprire le cattedre il 1° settembre

(Di sabato 22 maggio 2021) E’ di nuovo boom dinel mondo della, con numeri in costante crescita per l’applicazione dell’anticipo pensionistico (Quota 100 e Opzione Donna) e per un’età insegnante che è fra le più vecchie in Europa, con un’elevatissimo numero di ultracinquantenni. E mentre prosegue l’aumento dei pensionati ad un ritmo di 50mila l’anno – non solo insegnanti, ma anche dirigenti e personale ausiliario, tecnico ed amministrativo (ATA) – le immissioni in ruolo scarseggiano e le supplenze crescono in modo esponenziale, accrescendo le fila del precariato dellaitaliana. 42mila in pensione! La task force di INPS e Ministero dell’Istruzione, al termine dell’attività congiunta di certificazione del diritto alla pensione, ha certificato i diritti alla pensione per 42.204 lavoratori del comparto: 31.873 del ...

Advertising

tempostretto : In vista dei prossimi pensionamenti, il comune di #Milazzo punta a rimpolpare l'organico dei #vigiliurbani. Al via… -

Ultime Notizie dalla rete : Pensionamenti assunzioni

QuiFinanza

... ora, anno per anno, anche per poter assicurare continuità e stabilità nei processi di avvio delle lezioni e nella programmazione delledi nuovi insegnanti alla luce dei". ...... troppi posti vacanti, poche, u ondata di ricorsi per la mancanza di prove suppletive ... si dovranno aggiungere per l'anno scolastico 2021 - 22, i posti vacanti a seguito dei...L'annuncio del ministro Bianchi: nel decreto Sostegno bis risorse per un concorso accelerato, solo per il prossimo anno scolastico, per immettere a ruolo circa 3mila insegnanti Stem ...L'annuncio del ministro Bianchi: nel decreto Sostegno bis risorse per un concorso accelerato, solo per il prossimo anno scolastico, per immettere a ruolo circa 3mila insegnanti Stem ...