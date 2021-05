Palermo, è record di successi di fila: quattro vittorie consecutive per la banda di Filippi (Di sabato 22 maggio 2021) Il Palermo ha approcciato al meglio questi playoff.Palermo-Avellino, sabato Filippi in conferenza stampa: dichiarazioni live su Mediagol.itI rosanero dopo il termine della regular season hanno disputato due gare (Teramo e Juve Stabia) e in entrambi i casi sono riusciti a ottenere una vittoria sempre per 2-0. Due successi dal peso diverso: se contro gli abbruzzesi si giocava in casa e si avevano due risultati su tre, contro i campani era obbligatorio vincere per passare il turno. Vittoria di fondamentale importanza per gli uomini di mister Filippi che, come scrive l'edizione odierna de 'Il Giornale di Sicilia', i Rosa hanno trovato la quarta vittoria di fila tra stagione regolare e spareggi. Il massimo di successi consecutivi ottenuti dal Palermo era ... Leggi su mediagol (Di sabato 22 maggio 2021) Ilha approcciato al meglio questi playoff.-Avellino, sabatoin conferenza stampa: dichiarazioni live su Mediagol.itI rosanero dopo il termine della regular season hanno disputato due gare (Teramo e Juve Stabia) e in entrambi i casi sono riusciti a ottenere una vittoria sempre per 2-0. Duedal peso diverso: se contro gli abbruzzesi si giocava in casa e si avevano due risultati su tre, contro i campani era obbligatorio vincere per passare il turno. Vittoria di fondamentale importanza per gli uomini di misterche, come scrive l'edizione odierna de 'Il Giornale di Sicilia', i Rosa hanno trovato la quarta vittoria ditra stagione regolare e spareggi. Il massimo diconsecutivi ottenuti dalera ...

