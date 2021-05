Nuoto | Europei Budapest 2021 | Paltrinieri argento negli 800 stile | Detti bronzo

(Di sabato 22 maggio 2021) Gregorioha conquistato la medaglia d’800 metrilibero aglidi. Una replica del risultato sui 1500 metri, visto che l’oro è andato ancora una volta all’ucraino Mykhaylo Romanchuk. Il podio però è completato da Gabriele, in ripresa dopo la prova opaca nei 400 metri., dominante a questiin acque libere, ha fatto gara di testa maultimi 100 metri è arrivata l’accelerazione super di Romanchuk. 7’42?61 il tempo del vincitore, mentrechiude in 7’43?62 ein 7’46?10., SEMIFINALI E FINALI 22 MAGGIO (LIVE) SEGUIRANNO ...

Agenzia_Ansa : L'azzurra Simona Quadarella si conferma campionessa europea dei 1500 stile libero. A Budapest, la nuotatrice romana… - Eurosport_IT : F-E-N-O-M-E-N-A-L-E! ?????? Benedetta Pilato non smette mai di stupirci: nelle batterie dei 50 rana donne degli Europ… - Coninews : GREG & GABRY, DI NUOVO INSIEME SUL PODIO! ?? Gregorio #Paltrinieri e Gabriele #Detti sono ARGENTO ?? e BRONZO ?? negl… - ValeRossignoli : RT @Coninews: GREG & GABRY, DI NUOVO INSIEME SUL PODIO! ?? Gregorio #Paltrinieri e Gabriele #Detti sono ARGENTO ?? e BRONZO ?? negli 800 sl d… - giuliabuciol : RT @Coninews: GREG & GABRY, DI NUOVO INSIEME SUL PODIO! ?? Gregorio #Paltrinieri e Gabriele #Detti sono ARGENTO ?? e BRONZO ?? negli 800 sl d… -

... ieri la Quadarella ha eguagliato Federica Pellegrini nel numero di ori individuali (5) agli. Ma con la concreta possibilità di un immediato sorpasso. Intanto però le due regine del...Dopo aver provatoe ginnastica artistica, all'età di 8 anni ha conosciuto l'atletica con le ... Aglidi Berlino del 2018 ha avvicinato gli ottomila punti (7949) per il decimo posto finale. ...Casadei oggi ha affrontato le batterie dei 50 stile libero, riuscendo a migliorare anche in questo caso il suo personale, fermando il cronometro a 24.74.La donna perfetta? Forse non esiste. Ma l'atleta perfetta e vincente sì. Il suo nome è Simona Quadarella e lei in Europa non sbaglia mai un colpo. Ieri la romana ha conquistato il quinto oro continent ...