"Non mi sposo più, non ero felice". Prima l'annuncio delle nozze, poi la doccia fredda: la conduttrice vuota il sacco (Di sabato 22 maggio 2021) nozze annullate tra Francesca Manzini e Christian Vitelli. I due si erano conosciuti nel pieno della Prima ondata del Covid e a distanza di un anno avevano annunciato anche la data delle nozze ma ora è tutto sfumato, Solo un mese fa lei aveva raccontato di aver capito subito che Christian era l'uomo giusto per lei e infatti da quando si erano messi insieme non si erano più separati. E aveva anche condiviso la proposta di nozze arrivata praticamente in diretta, su Instagram. Francesca Manzini stava mostrando un regalo ai suoi fan donato proprio dall'allora compagno (una collanina con un brillante, ndr) quando Christian Vitelli le ha chiesto di sposarlo. "E niente…La Manza si sposa! Ecco com'è andata per davvero", la didascalia del post. Lei era totalmente impreparata ma, al settimo cielo, aveva risposto ...

