“Non mi ami abbastanza”. La catarsi del gioco al massacro sulla pandemia

Qui non si racconta l'agonia di un uomo, come in Le Roi se meurt: qui è una città intera che muore.Eugene Ionesco, gioco al massacro Tornare a teatro, finalmente, e guardare chi siamo diventati. Tornare a teatro con quell'antica voluttà, la catarsi che ci fa soffrire e poi ci salva, ci manda di nuovo per strada rintronati e incredibilmente più leggeri, dopo lo strazio allegro di esserci riconosciuti. E' quel che è accaduto a L'Aquila in queste sere, è quel che accadrà in tutta Italia con lo spettacolo tratto dal gioco al massacro di Eugene Ionesco, per la regia di Giuseppe Dipasquale, con Ninni Bruschetta e Federica Debenedittis, soli sul palco. Un uomo e una donna, lui e lei, attraverso gli anni e attraverso la pandemia dei giorni, con gli abiti eleganti e la realtà dell'anima ...

