Nel weekend al via le riaperture dei centri commerciali in sicurezza (Di sabato 22 maggio 2021) Nel fine settimana ci saranno le riaperture anche per quanto riguarda i centri commerciali, anche se esclusivamente in zona gialla, ovviamente tutto seguendo dei rigidi protocolli di sicurezza. Centro Commerciale (Foto Pixabay)Da oggi, sabato 22 maggio 2021, i centri commerciali potranno restare aperti anche nei fine settimana, questo solamente nelle regioni a colorazione gialla. Quindi, la nuova ordinanza riguarda i mercati, i parchi commerciali, gli esercizi commerciali e le gallerie. Potranno restare aperti anche nei festivi e pre-festivi. Per questo fine settimana l’ordinanza varrà per tutta Italia, tranne che per la Valle D’Aosta, unica regione ad essere rimasta in zona arancione. Ma il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha già annunciato ... Leggi su cityroma (Di sabato 22 maggio 2021) Nel fine settimana ci saranno leanche per quanto riguarda i, anche se esclusivamente in zona gialla, ovviamente tutto seguendo dei rigidi protocolli di. Centro Commerciale (Foto Pixabay)Da oggi, sabato 22 maggio 2021, ipotranno restare aperti anche nei fine settimana, questo solamente nelle regioni a colorazione gialla. Quindi, la nuova ordinanza riguarda i mercati, i parchi, gli esercizie le gallerie. Potranno restare aperti anche nei festivi e pre-festivi. Per questo fine settimana l’ordinanza varrà per tutta Italia, tranne che per la Valle D’Aosta, unica regione ad essere rimasta in zona arancione. Ma il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha già annunciato ...

