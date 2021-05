Malore per Maria de Filippi, Annullate le registrazioni di Uomini e Donne. Fan in ansia, cos’è successo (Di sabato 22 maggio 2021) La notizia è trapelata da poche ore e ha già fatto il giro del web. Ancora nessuna conferma o smentita sulle condizioni di salute di Maria De Filippi. Malore per Maria De Filippi? Questo il giallo che nelle ultime ore si sta alimentando sui social. Ad allarmare i fan della celebre conduttrice è stata la notizia relativa alla momentanea sospensione delle registrazioni di alcune sue trasmissioni. Ancora nessuna conferma o smentita sulle condizioni di salute della regina di Canale 5. Attualmente l’unica cosa che è trapelata è che è stata annullata la registrazione di Uomini e Donne. Uomini e Donne, le puntate registrate 19 maggio Questa settimana non sono state registrate le puntate di sabato e domenica, come di ... Leggi su cityroma (Di sabato 22 maggio 2021) La notizia è trapelata da poche ore e ha già fatto il giro del web. Ancora nessuna conferma o smentita sulle condizioni di salute diDeperDe? Questo il giallo che nelle ultime ore si sta alimentando sui social. Ad allarmare i fan della celebre conduttrice è stata la notizia relativa alla momentanea sospensione delledi alcune sue trasmissioni. Ancora nessuna conferma o smentita sulle condizioni di salute della regina di Canale 5. Attualmente l’unica cosa che è trapelata è che è stata annullata la registrazione di, le puntate registrate 19 maggio Questa settimana non sono state registrate le puntate di sabato e domenica, come di ...

Ultime Notizie dalla rete : Malore per Bianca Berlinguer: "Mi sono sentita sola..." ... quando venne colpito da un malore su un palco di Padova dopo un comizio: " Le ho viste solo due ... Però per me ancora oggi sono impossibili da guardare, sono troppo dolorose ".

Dramma a Camporosso, va a trovare la moglie defunta e muore davanti al cimitero ... dove si era recato per fare visita alla compianta moglie. L'uomo, Antonino Maltese , 85 anni, è stato colto da malore, probabilmente un infarto, mentre si trovava sul marciapiede, all'ingresso del ...

Avellino, lieve malore per Di Somma Ottopagine Malore per Maria de Filippi, Annullate le registrazioni di Uomini e Donne. Fan in ansia, cos’è successo La notizia è trapelata da poche ore e ha già fatto il giro del web e dei fan di Uomini e Donne. Le condizioni di salute di Maria De Filippi ...

