Mahmood a Verissimo: "Il Ddl Zan deve essere approvato per la nostra sicurezza" (Di sabato 22 maggio 2021) Mahmood è stato tra gli ospiti della puntata odierna di Verissimo: il vincitore del 69º Festival di Sanremo ha spiegato perché a suo parere va approvato il Ddl Zan. Mahmood a Verissimo si è schierato a favore dell'approvazione del Ddl Zan: ospite di Silvia Toffanin il cantante ha spiegato che l'approvazione di una legge contro la omotransfobia farebbe sentire tutti più sicuri. Con la puntata di oggi, sabato 22 maggio, chiude i battenti Verissimo, la trasmissione condotta da Silvia Toffanin va in vacanza e ritornerà nella prossima stagione. Tra gli ospiti in studio c'è stato anche Mahmood, il cantante vincitore di Sanremo 2019 ha affrontato uno degli argomenti più discussi delle ultime settimane: l'approvazione del Ddl Zan contro la omotransfobia.

