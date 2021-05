L' insopportabile equivoco di chi paragona Gaza e la Shoa

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 22 maggio 2021) E adesso? Quanto conto fanno i governi israeliani dei sentimenti del mondo? Succede che li ignorino per la convenienza di prendere in ostaggio alleati oltranzisti, ed esserne presi (quanto ha pesato sugli eventi in corso la sortita di Trump su Gerusalemme capitale “unica e indivisibile”?). Si deve ribadire la cosa più importante: Israele non è il suo governo. Ma la raccomandazione, difficile com’era, è diventata più ardua da quando bisogna spiegare che Israele non è il governo di Netanyahu, non è Netanyahu. Il mondo intanto cambia. Dichiara che le vite dei neri contano, e c’è un piccolo e inevitabile passo da lì alla dichiarazione che le vite dei palestinesi contano. Soprattutto, arrivano nuove generazioni, che non sanno la storia dell’altroieri. La storia dellah. Oppure, giovanissimi e giovani ebrei, la sanno bene, ne fanno la propria ragione, e la rivendicano ...