Le intelligenze artificiali surclasseranno l' uomo ' Non c' è alcun dubbio' per il premio Nobel | Daniel Kahneman

(Di sabato 22 maggio 2021) Lepossono rendere la vita delle persone molto più semplice, in quanto sono in grado di fornirci degli aiuti molto importanti nei lavori più difficili. Nell'immaginario cyberpunk e sci-fi, tuttavia, le IA sono spesso rappresentate come entità inarrestabili, potenzialmente pericolose, dannose, se non direttamente letali per il genere umano. Non a caso, il mondo cinematografico ha Skynet di Terminator e HAL 9000 di Odissea nello Spazio come principali rappresentanti delle IA nella cultura pop. Nel mondo videoludico, abbiamo Shodan di System Shock, nella letteratura abbiamo AM di I Have No Mouth, and I Must Scream, eccetera. Leggi altro...