Il presidente del Congo: ‘Arrestati i sospettati per la morte dell’ambasciatore Attanasio’ (Di sabato 22 maggio 2021) ROMA – Per l’assassinio nella Repubblica democratica del Congo dell’ambasciatore italiano Luca Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci e dell’autista Mustapha Milambo “ci sono sospettati che sono stati arrestati e vengono interrogati”. Lo ha detto il presidente Congolese Félix Tshisekedi, citato dal quotidiano del Paese ‘Actualité’. “Al di là di questi sospetti – afferma – c’è sicuramente un’organizzazione. Sono ‘coupeurs de route’ organizzati in bande. Hanno sicuramente dei protettori. Dobbiamo mettere tutti gli elementi in fila. Abbiamo la collaborazione dei servizi italiani e stiamo lavorando duramente”. E ancora: “Conoscevo personalmente questo ambasciatore. È terribile. Sono rimasto davvero sconvolto dalla sua morte. Mi motiva di più a cercare sospetti e soprattutto a porre ... Leggi su lopinionista (Di sabato 22 maggio 2021) ROMA – Per l’assassinio nella Repubblica democratica delitaliano Luca Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci e dell’autista Mustapha Milambo “ci sonoche sono stati arrestati e vengono interrogati”. Lo ha detto illese Félix Tshisekedi, citato dal quotidiano del Paese ‘Actualité’. “Al di là di questi sospetti – afferma – c’è sicuramente un’organizzazione. Sono ‘coupeurs de route’ organizzati in bande. Hanno sicuramente dei protettori. Dobbiamo mettere tutti gli elementi in fila. Abbiamo la collaborazione dei servizi italiani e stiamo lavorando duramente”. E ancora: “Conoscevo personalmente questo ambasciatore. È terribile. Sono rimasto davvero sconvolto dalla sua. Mi motiva di più a cercare sospetti e soprattutto a porre ...

