Global Health Summit, von der Leyen: il vertice avrà importanza storica

Il vertice internazionale sulla salute ('Global Health Summit') svoltosi a Roma 'passerà alla storia come una pietra miliare nella lotta contro la pandemia di Covid-19'. Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che ha co-organizzato il Summit e lo ha cogestito da Roma (da Villa Pamphili) insieme al primo ministro italiano Mario Draghi, che detiene la presidenza di turno del G20. E' stato, in realtà, un interminabile evento mediatico, una passerella a tratti noiosa e ripetitiva di brevi dichiarazioni lette o registrate in video da parte dei leader politici mondiali, soprattutto sulle lezioni da trarre dalla pandemia e sulla necessità di garantire un accesso equo, tempestivo e a costi ragionevoli ai vaccini e alle terapie anti-Covid in tutto il mondo, ...

