F1, Leclerc riporta la Ferrari in pole position al Gp di Monaco (Di sabato 22 maggio 2021) F1, Leclerc e la Ferrari sono prime con il tempo di 1? 10" 346. Incidente finale alle piscine, danni da valutare per la gara Leclerc (Getty Images)Mancava da tempo ma alla fine è arrivata. La Ferrari torna il pole position per il Gp di Monaco e lo fa con il padrone di casa Charles Leclerc con un giro da 1'10"346. Una giornata perfetta che ha avuto un solo neo, l'incidente alla Piscine dove il pilota ha urtato violentemente la sua monoposto. Da valutare ora i danni e eventuali sostituzioni da effettuare. Queste le prime tre posizioni di partenza: 1. Leclerc – Ferrari 1'10"346 2. Verstappen – Red Bull 1'10"576 3. Bottas – Mercedes 1'10"601

