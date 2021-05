Elden Ring, cosa è successo durante lo sviluppo? – Speciale – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di sabato 22 maggio 2021) cosa potrebbe essere successo nella fase di sviluppo di Elden Ring dopo quasi due anni di silenzio da parte di From Software?. Elden Ring. Il suo nome è diventato ormai leggenda, sinonimo di un oggetto tanto desiderato ma impossibile da avere. Alcuni credono che sia solamente un falso mito, una presa in giro degli sviluppatori, altri invece pregano giorno dopo giorno per poter vedere due millisecondi di gameplay. Dopo averlo annunciato all’E3 dell’ormai lontano 2019, il team di sviluppo è rimasto nel silenzio più totale. Molti videogiocatori, analisti, insider e giornalisti del settore hanno ipotizzato la sua comparsa in diversi … Speciali giochi PlayStation 4Read More L'articolo Elden Ring, cosa è ... Leggi su helpmetech (Di sabato 22 maggio 2021)potrebbe esserenella fase dididopo quasi due anni di silenzio da parte di From Software?.. Il suo nome è diventato ormai leggenda, sinonimo di un oggetto tanto desiderato ma impossibile da avere. Alcuni credono che sia solamente un falso mito, una presa in giro degli sviluppatori, altri invece pregano giorno dopo giorno per poter vedere due millisecondi di gameplay. Dopo averlo annunciato all’E3 dell’ormai lontano 2019, il team diè rimasto nel silenzio più totale. Molti videogiocatori, analisti, insider e giornalisti del settore hanno ipotizzato la sua comparsa in diversi … Speciali giochi PlayStation 4Read More L'articoloè ...

Advertising

BlackMagicia251 : Porca puttana giuro su Dio che se in Elden Ring c'è un'altra palude di merda con il veleno di merda io vado da Miya… - _Mdk7_ : @FrancisMayCry Per me in Elden Ring lui ci ha messo il nome e se va bene un post-it di suggerimenti. - FrancisMayCry : @_Mdk7_ Aaa, ecco, quella era una possibilità. E speriamo bene anche per Elden Ring. ?? - iCrewPlay : ?? Elden Ring non sarà presente all’E3 2021? - ArmandaGelsomin : RT @spaziogames: Davvero? #GTA6 #EldenRing -