Covid | tasso di positività ancora in calo all’1 | 6% | è il dato più basso del 2021 I DATI

(Di domenica 23 maggio 2021) Secondo idel bollettino del ministero della Salute del 22 maggio, continua a scendere la percentuale dei positivi sui tamponi giornalieri effettuati. I nuovi casi registrati in 24 ore sono 4.717, rilevati su 286.603 test. Prosegue anche la diminuzione dei pazienti ricoverati in terapia intensiva e nei reparti ordinari

Advertising

ButtiGrazia : RT @miia_2018: ???? Indipendentemente dalla vaccinazione, di coloro che sono risultati positivi, sono morti finora 'di o con Covid' il 2,4% (… - EmergenzaH24 : RT @LavoriPubblici: Il #Bollettino della #ProtezioneCivile con i dati aggiornati della #pandemia #coronavirus #covid19 Oggi Tasso di positi… - lucab962 : RT @miia_2018: ???? Indipendentemente dalla vaccinazione, di coloro che sono risultati positivi, sono morti finora 'di o con Covid' il 2,4% (… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid tasso

Agenzia ANSA

... un'infezione rara chiamata mucormicosi, che ha undi mortalità del 50 per cento, e pertanto ... Negli ultimi mesi, l'India ha registrato migliaia di casi che hanno colpito pazienti con- 19, ...Ildi positività è dell'1,6%, in calo rispetto all'1,9% di ieri ( - 0,3%) e il più basso del 2021. In terapia intensiva ci sono 1.430 persone, in calo di 39 rispetto a ieri nel saldo quotidiano ...I nuovi casi di coronavirus negli Usa sono diminuiti a tassi che non si vedevano da giugno 2020. Questa settimana infatti la media giornaliera dei nuovi casi è scesa al di sotto dei 30mila contagi. Il ...Covid Italia, bollettino oggi sabato 22 maggio. Sono stati rilasciati i dati del Ministero della Salute: sono 4.717 i contagi registrati oggi a fronte di 286.603 tamponi. Sono invece 125 ...